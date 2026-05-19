Нижегородские медики удалили пациенту опухоль печени с помощью микроволн

Специалисты Приволжского окружного медцентра удалили опухоль печени с помощью микроволновой термоаблации. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Этот метод помогает разрушить патологические ткани с помощью микроволн. Вариант подходит пациентам, которым нельзя провести классическую операцию из-за возраста или состояния сердца. Процедуру проводят через крошечный прокол без глубокого наркоза и тяжелой реабилитации.
Хирург-онколог ПОМЦ ФМБА России Егор Загайнов рассказал, что метод применяют при первичных опухолях и метастазах в печени, почках и легких. Важное условие — размер очага не должен превышать 5 сантиметров. Для удаления образования требуется не более 40 минут.
Метод микроволновой термоаблации применили для лечения пациента с циррозом печени и пятисантиметровой опухолью. Сначала медики уменьшили очаг вдвое, а затем полностью разрушили новообразование. На четвертые сутки нижегородца уже выписали из больницы.
