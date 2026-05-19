Футболисты «Пари НН» Андрей Ивлев и Артём Сидоренко вызваны молодёжную сборную

Они сыграют в контрольных матчах в Турции.

Источник: Нижегородская правда

Стал известен состав молодёжной сборной России на предстояшем турецком сборе, в рамках которого наши соотчественники проведут два товарищеских матча.

Команда соберётся 29 мая в Новогорске, а 3 июня вылетит в Анталью (Турция), где 5 и 9 июня проведёт два товарищеских матча с олимпийской сборной Ирака (U23).

В итоговый список молодёжной сборной России вошли 23 футболиста:

вратари — Игнат Тереховский («Акрон»), Курбан Расулов («Динамо» М), Данил Ладоха («Родина»);

защитники — Матвей Бардачёв («Урал»), Платон Платонов («Нефтехимик»), Никита Бабакин, Максим Жуков (оба — «Ростов»), Ильяс Ахмедов («Динамо» Мх), Даниил Чевардин («Локомотив»), Кирилл Кистенёв («Велес», Москва), Артём Хмарин («Краснодар»);

полузащитники — Михаил Умников («Волга» Ульяновск), Артем Пономарчук (ЦСКА), Виктор Окишор («Динамо» М), Артём Сидоренко, Андрей Ивлев (оба — «Пари НН»), Виталий Бондарев («Урал»), Иван Бобёр («Нефтехимик»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Глеб Пополитов («Чайка»);

нападающие — Александр Помалюк («Волгарь»), Степан Глотов («СКА-Хабаровск»).

