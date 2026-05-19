«Невозможно выйти на улицу»: жители Уфы пожаловались на нашествие комаров

Жители разных районов Уфы бьют тревогу из-за нашествия комаров и требуют от властей обрабатывать зеленые зоны и парки.

«В Сипайлово и Инорсе невозможно вечером выйти на улицу», — жалуется уфимка.

Другая жительница, отдыхавшая в парке Лесоводов, отмечает, что насекомых там «море», особенно в вечернее время.

«В парке Лесоводов миллион комаров, сейчас из-за жары их нет. Их не должны травить, что ли? Вроде в городе не было никогда комаров», — недоумевает она.

В мэрии Уфы пояснили, что обработка территорий уже ведется, но она рассчитана в первую очередь на места массового отдыха и зоны у воды.

Узнать, будет ли проводиться обработка в конкретном месте или уже была выполнена, можно на сайте центра дезинфекции, где представлен полный список обработанных и планируемых к обработке территорий. По интересующим вас вопросам также можно обращаться в ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» (ул. Мингажева, 127/1, тел. 8 (347) 273−83−27).