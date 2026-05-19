В Мамоново назвали условия для открытия ФОКа

Для открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Мамоново необходимо выполнить ряд условий. Как сообщила администрация округа в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», точной даты открытия пока нет.
Сейчас идут работы по дооборудованию объекта, оформлению необходимых лицензий и разрешений. Кроме того, проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости.
«Как только все эти процедуры завершим, комплекс откроет свои двери для посетителей. Точной даты открытия пока нет, но мы уверены, что это произойдёт до конца 2026 года. Откроем торжественно и сообщим об этом событии заранее», — пообещали в администрации.
Ранее стало известно, что региональные власти выделили Мамоново субсидию в размере 2,4 млн рублей для подготовки участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В конце сентября 2023 года его проект прошел экспертизу. В октябре 2023 года компания «Адорабелла», зарегистрированная в калининградском офшоре, получила разрешение на его строительство. Оно должно было действовать до 25 мая 2025 года. Строительство ФОКа закончили в декабре 2025 года.
ФОК включает универсальный спортивный зал размером 42,5×25,5 м, тренажерный и танцевальный залы, залы для бокса и спортивной борьбы, а также медкабинет, административно-бытовые и технические помещения. Его планировали открыть весной 2026 года.