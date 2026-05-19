3,5 тысячи кедров высадили в Хабаровском крае в рамках акции памяти

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил международную акцию «Сад памяти» в окрестностях посёлка Корфовский под Хабаровском, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В мероприятии приняли участие члены краевого правительства, волонтёры, семьи с детьми и ветераны лесной отрасли. Совместными усилиями участники высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского.
Выступая перед собравшимися, Дмитрий Демешин подчеркнул: «В память о 27 миллионах погибших на фронтах войны, в поддержку сегодняшних участников специальной военной операции, и чтобы просто сделать мир вокруг себя красивым, мы высаживаем каждой весной деревья. Спасибо каждому из вас, что вы приехали. Таким образом умение созидать мы передаём своим детям, а это и есть настоящая память о тех, кто жил здесь до нас, облагораживая дальневосточную землю».
Особое участие в акции приняла ветеран лесной отрасли Ольга Валентиновна Шатохина. Она посвятила работе в лесничестве более 50 лет и посадила дерево в память о внуке и его друге, погибших в зоне СВО. Инженер по лесопользованию Хехцирского лесничества поделилась: «Эта порода медленно растущая и очень привередливая, но мы надеемся, что всё приживётся, потому что сажаем с душой в память о погибших».
После завершения посадки губернатор пообщался с активистами движения «Волонтёры Победы» и молодыми участниками. Он отметил, что каждое посаженное дерево — живой памятник защитникам Отечества разных поколений.
Акция «Сад памяти» проводится в Хабаровском крае уже седьмой год подряд. В текущем сезоне планируется высадить около 4,5 тысяч сеянцев ценных пород на площади более шести гектаров. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке движения «Волонтёры Победы».
