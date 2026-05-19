Илья Авербух приглашает красноярцев пробежать дистанцию Зелёного Марафона

В этом году откроет Зелёный Марафон и даст старт всем забегам Илья Авербух, известный российский фигурист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и чемпион Европы, победитель финала Гран-при и многократный чемпион России в танцах на льду. Гости праздника смогут сфотографироваться с ним и взять автограф. Также он пробежит основную дистанцию с участниками забега. Зарегистрироваться для участия в забегах можно уже сейчас. Участие бесплатное.