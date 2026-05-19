Хабаровским «управляйкам» дали поручение покрасить мусорные баки до лета

Состояние контейнерных площадок обсудили на заседании штаба по городскому хозяйству. Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин поручил управляющим компаниям покрасить все металлические баки до 1 июня. Дальше планируется создать специальные пандусы — понижения для скатывания баков. Так контейнерные площадки будут обострены по нормативу. «На них должны быть установлены информационные таблички с данными обслуживающей организации, контактным телефоном и графиком вывоза, а также QR-кодом, чтобы люди могли узнать эту информацию. Подобные примеры в Хабаровске уже есть», — отметил председатель постоянного комитета Хабаровской гордумы по городскому хозяйству Никита Божок.