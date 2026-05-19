Состояние контейнерных площадок обсудили на заседании штаба по городскому хозяйству. Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин поручил управляющим компаниям покрасить все металлические баки до 1 июня. Дальше планируется создать специальные пандусы — понижения для скатывания баков. Так контейнерные площадки будут обострены по нормативу. «На них должны быть установлены информационные таблички с данными обслуживающей организации, контактным телефоном и графиком вывоза, а также QR-кодом, чтобы люди могли узнать эту информацию. Подобные примеры в Хабаровске уже есть», — отметил председатель постоянного комитета Хабаровской гордумы по городскому хозяйству Никита Божок.
Хабаровским «управляйкам» дали поручение покрасить мусорные баки до лета
