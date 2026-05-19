Глава "Ростелекома" заявил о неуклонном росте трафика "Макса"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Трафик национальной платформы «Макс» растет с «постоянным наклоном», рассказал журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах ЦИПР-2026.

«Трафик “Макса” — он растет с постоянным наклоном», — сказал он, добавив, что при этом официального трафика Telegram в России сейчас нет.

В конце марта Осеевский сообщал, что Telegram в России умирает следом за WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).

Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в мессенджере Telegram для противодействия преступникам. А с февраля Роскомнадзор активно замедляет работу мессенджера — из-за нарушения российского законодательства.