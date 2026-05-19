Отдыхающие из Нижнего Новгорода на 14 часов застряли в турецком аэропорту

Туристы из Нижнего Новгорода не могут вылететь домой из аэропорта Антальи в Турции. Об этом рассказали в телеграм-канале Ni Mash.
Нижегородцы ожидают вылета с вечера 18 мая. Чартерный рейс Azur Air от туроператора Fun&Sun постоянно переносят.
По данным источника, за 14 часов задержки пассажирам выдали только бутылку воды и бутерброд. Сейчас 336 человек посадили в автобус, чтобы развезти по отелям. Информации о времени вылета до сих пор нет.
Напомним, утром 18 мая в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты — воздушная гавань возобновила работу в стандартном режиме только вечером. Ночью 19 мая «Чкалов» вновь перестал принимать и выпускать рейсы, однако сейчас все ограничения сняты.
По данным онлайн-табло нижегородского авиаузла на 13:00, рейс Azur Air Анталья — Нижний Новгород перенесли с 06:50 на 18:00.