Ученые признали виноград суперфудом для защиты кожи

Исследователи из Университета Западной Новой Англии выяснили, что виноград способствует укреплению природного барьера кожи и защите ее от внешних воздействий. Как полагают ученые, данный эффект связан с влиянием винограда на активность генов.
Виноград содержит ряд растительных соединений с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, включая кверцетин, антоцианы и ресвератрол. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nutrition Science.
Ранее в ходе клинических испытаний было установлено, что регулярное употребление винограда улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, снижает воспалительные процессы, нормализует работу кишечника и поддерживает когнитивные функции у пожилых людей.
Теперь мы уверены, что виноград является суперфудом и вызывает нутригеномную реакцию у людей.
По мнению специалистов, виноград может влиять на генную активность не только в коже, но и в печени, мышцах, почках и головном мозге. Это, как отмечается, позволяет лучше понять воздействие цельных продуктов на организм в целом.
Авторы подчеркнули, что современные генетические технологии дают возможность отслеживать молекулярный ответ организма на употребление пищи.
В эксперименте приняли участие добровольцы, которые в течение двух недель ежедневно съедали три порции цельного винограда. Ученые изучали активность генов в коже до и после употребления винограда, а также после воздействия слабого ультрафиолетового излучения.
Было установлено, что исходная генная активность у участников различалась. После приема винограда и УФ-облучения активность генов менялась индивидуально, при этом наиболее значительные изменения наблюдались при сочетании винограда и ультрафиолета.
Согласно полученным данным, виноград способен активировать процессы, связанные с формированием защитного барьера кожи. Этот барьер предохраняет кожу от вредных внешних факторов.
Для проверки гипотезы исследователи подвергали кожу участников воздействию низких доз УФ-излучения и измеряли уровень окислительного стресса. После употребления винограда данный показатель оказался ниже.
Авторы пришли к выводу, что виноград может быть полезен для кожи, однако отметили необходимость дальнейшего изучения соответствующих механизмов.