Ученые признали виноград суперфудом для защиты кожи

Исследователи из Университета Западной Новой Англии установили, что виноград способен усиливать природный барьер кожи и защищать ее от внешних факторов.

Источник: wikipedia.org

Исследователи из Университета Западной Новой Англии выяснили, что виноград способствует укреплению природного барьера кожи и защите ее от внешних воздействий. Как полагают ученые, данный эффект связан с влиянием винограда на активность генов.

Виноград содержит ряд растительных соединений с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, включая кверцетин, антоцианы и ресвератрол. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nutrition Science.

Ранее в ходе клинических испытаний было установлено, что регулярное употребление винограда улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, снижает воспалительные процессы, нормализует работу кишечника и поддерживает когнитивные функции у пожилых людей.

Теперь мы уверены, что виноград является суперфудом и вызывает нутригеномную реакцию у людей.

Джон Пеццуто (John Pezzuto)
Профессор, автор исследования

По мнению специалистов, виноград может влиять на генную активность не только в коже, но и в печени, мышцах, почках и головном мозге. Это, как отмечается, позволяет лучше понять воздействие цельных продуктов на организм в целом.

Авторы подчеркнули, что современные генетические технологии дают возможность отслеживать молекулярный ответ организма на употребление пищи.

В эксперименте приняли участие добровольцы, которые в течение двух недель ежедневно съедали три порции цельного винограда. Ученые изучали активность генов в коже до и после употребления винограда, а также после воздействия слабого ультрафиолетового излучения.

Было установлено, что исходная генная активность у участников различалась. После приема винограда и УФ-облучения активность генов менялась индивидуально, при этом наиболее значительные изменения наблюдались при сочетании винограда и ультрафиолета.

Согласно полученным данным, виноград способен активировать процессы, связанные с формированием защитного барьера кожи. Этот барьер предохраняет кожу от вредных внешних факторов.

Для проверки гипотезы исследователи подвергали кожу участников воздействию низких доз УФ-излучения и измеряли уровень окислительного стресса. После употребления винограда данный показатель оказался ниже.

Авторы пришли к выводу, что виноград может быть полезен для кожи, однако отметили необходимость дальнейшего изучения соответствующих механизмов.