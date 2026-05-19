За первый квартал этого года убытки пермского транспорта составили почти 500 млн рублей

По данным департамента транспорта администрации Перми, пассажиропоток за I квартал 2026 года составил 51,2 млн пассажиров. Это на 11% ниже, чем за первый квартал годом ранее, когда пассажиропоток составил 57 млн пассажиров. Из них 43,9 млн пришлось на автобусные маршруты и 7,3 — на трамвайные. Эта информация сегодня была озвучена на заседании комитета по экономическому развитию.