Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «СтройПанельКомплект»

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Чернушинское УТТ», входящего в состав АО «Спецнефтетранс». В обращении указано, что в новостной ленте социальной сети сотрудники ООО «Чернушинское УТТ» увидели рекламу недвижимости в ЖК «Экопарк Сосновый», реализуемую АО «СтройПанельКомплект», адресованную сотрудникам АО «Спецнефтетранс» в рамках специального предложения. При этом сотрудники ООО «Чернушинское УТТ» не заключали договоры на приобретение жилых помещений в ЖК «Экопарк Сосновый», также ООО «Чернушинское УТТ» не имеет договоров с АО «СтройПанельКомплект» на предоставление особых условий для приобретения квартир в этом ЖК. Помимо прочего, в тексте рекламы не названы специальные условия, которыми могут воспользоваться работники ООО «Чернушинское УТТ».