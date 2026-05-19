Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансирование ЖКХ Ростовской области сократилось более чем на треть

Правительство Ростовской области по итогам 2025 года существенно сократило расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на фоне падения прибыли предприятий и смещения бюджетных приоритетов в сторону социальных обязательств. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты (КСП) региона на отчет об исполнении областного бюджета, которое имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

Правительство Ростовской области по итогам 2025 года существенно сократило расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на фоне падения прибыли предприятий и смещения бюджетных приоритетов в сторону социальных обязательств. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты (КСП) региона на отчет об исполнении областного бюджета, которое имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Как следует из документа, расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» сократились по сравнению с предыдущим годом на 37,7%, или на 13,3 млрд руб. Снижение финансирования сопровождалось ухудшением исполнения ряда инфраструктурных проектов. Кассовое исполнение регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» по итогам года составило лишь 51,8% от утвержденного плана. В целом министерство ЖКХ области не освоило 3,01 млрд руб. Основной объем неиспользованных средств пришелся на инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК), выделенный на реконструкцию системы ливневой канализации Ростова-на-Дону (бассейн № 1).

Аудиторы отмечают, что низкий уровень исполнения расходов по объектам, финансируемым за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, относится к числу факторов риска при предоставлении региону аналогичной федеральной поддержки в последующие годы. Реконструкция бассейна № 1 относится к числу ключевых коммунальных проектов Ростова-на-Дону, который регулярно сталкивается с подтоплениями во время сильных осадков.

Сокращение коммунальных расходов происходило на фоне мер по оптимизации бюджетных обязательств. Как следует из заключения КСП, в октябре 2025 года правительство Ростовской области приняло распоряжение № 181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре—декабре 2025 года», предусматривавшее ограничение доведения лимитов бюджетных обязательств и перенос части выплат на следующий финансовый период. Одновременно финансирование социальной политики выросло на 20%, до 108,1 млрд руб.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты отмечают, что сокращение расходов на коммунальную инфраструктуру повышает риски дальнейшего износа сетевого хозяйства и переноса сроков модернизации объектов ЖКХ. По их оценке, в условиях высокой стоимости заемных средств федеральные инфраструктурные кредиты остаются для регионов одним из немногих источников финансирования крупных коммунальных проектов. Эксперты полагают, что ограничение расходов и перенос части обязательств позволили областным властям удержать дефицит бюджета и долговую нагрузку в нормативных пределах, однако одновременно увеличили нагрузку на последующие бюджетные периоды.