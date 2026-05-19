Финансирование ЖКХ Ростовской области сократилось более чем на треть

Как следует из документа, расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» сократились по сравнению с предыдущим годом на 37,7%, или на 13,3 млрд руб. Снижение финансирования сопровождалось ухудшением исполнения ряда инфраструктурных проектов. Кассовое исполнение регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» по итогам года составило лишь 51,8% от утвержденного плана. В целом министерство ЖКХ области не освоило 3,01 млрд руб. Основной объем неиспользованных средств пришелся на инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК), выделенный на реконструкцию системы ливневой канализации Ростова-на-Дону (бассейн № 1).