130-летию трамвайного движения посвятили нижегородский стенд на ЦИПР

18 мая в Нижнем Новгороде началась XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Особое внимание на мероприятии привлёк стенд Нижегородской области — его посвятили 130‑летию трамвайного движения в России.
Губернатор Глеб Никитин представил стенд премьер‑министру РФ Михаилу Мишустину и напомнил важный исторический факт: первый трамвай был представлен в мае 1896 года на Нижегородской ярмарке — во время Всероссийской промышленно‑художественной выставки.
Инсталляция на стенде позволяет посетителям познакомиться с историей становления городского электротранспорта и узнать о внедрении современных технологических решений в сфере трамвайного сообщения.
Ранее власти Нижегородской области заключили ряд соглашений на конференции ЦИПР.