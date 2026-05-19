Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт Чкалов полностью возобновил работу

Воздушная гавань снова принимает и отправляет рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде снова работает в штатном режиме — временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Они вводились ночью 19 мая для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

После отмены ограничений воздушная гавань возобновила отправку и прием рейсов. Сейчас все службы аэропорта продолжают работу в обычном режиме.

Пассажиров, находящихся в терминале, попросили внимательно следить за объявлениями по громкой связи, а также за информацией на онлайн-табло. Там публикуются данные о регистрации на рейсы и начале посадки.

Во время действия ограничений аэропорт продолжал обслуживать пассажиров. В терминале работали сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний.