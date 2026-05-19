Белгидромет сказал, что наступило благоприятное время для посадки картофеля

Белгидромет сказал какие культуры благоприятно сажать с 19 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете сообщили 19 мая о том, что наступило благоприятное время для посадки картофеля и некоторых других культур.

Синоптики подчеркнули, что осадки, которые прошли недавно практически по всей стране, улучшили агрометеорологические условия для формирования урожая зерновых культур и отрастания трав.

— На больше территории Беларуси отмечается хорошее увлажнение верхнего слоя почвы, — сказали в Белгидромете.

Но при этом в ряде районов, где прошли интенсивные дожди, верхний слой почвы оказался переувлажненным. Почва на 19 мая прогрелась от +15 до +20 градусов, что благоприятно для прорастания зерна и появления всходов самых теплолюбивых культур. Еще в Белгидромете сказали белорусам о хорошем времени для посадки картофеля.

— Складываются хорошие условия для посадки картофеля, сева кукурузы и крупяных культур, — перечислили синоптики.

По прогнозу, в ближайшее время теплая погода и достаток почвенной влаги только поспособствуют дальнейшему росту и развитию сельскохозяйственных культур.

Напомним, что в 2026 году посадка картофеля стартовала в Беларуси в середине апреля.

К слову, еще Белгидромет предупредил белорусов о жаре до +30 в мае.