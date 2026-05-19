Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пулково возобновил отправку рейсов днем 19 мая

Но прием самолетов все еще ограничен.

Источник: Комсомольская правда

Пулково вновь отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 12:41 19 мая. Напомним, с утра вторника в небе над Ленобластью и Петербургом объявлена воздушная опасность. Пока что силы ПВО сбили один украинский беспилотник, о чем отчитался губернатор Александр Дрозденко. С 11 часов утра работу Пулково ограничили: был запрещен прием и вылет рейсов. Однако после полудня запрет смягчили.

— Аэропорт вновь обслуживает рейсы на вылет. Однако прием воздушных судов временно ограничен. Меры приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Кстати, из-за атак БПЛА в город не может приземлиться самолет из Турции с девочкой «с маской Бэтмена» на борту. Она вместе с родителями летит из США в Северную столицу России на новую операцию на лице.

Вдобавок в Петербурге и Ленобласти ограничили работу мобильного Интернета, в основном, работают только сайты из белого списка Минцифры, где, к слову, есть «Комсомольская правда».

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше