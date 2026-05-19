Пулково возобновил отправку рейсов днем 19 мая

Пулково вновь отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 12:41 19 мая. Напомним, с утра вторника в небе над Ленобластью и Петербургом объявлена воздушная опасность. Пока что силы ПВО сбили один украинский беспилотник, о чем отчитался губернатор Александр Дрозденко. С 11 часов утра работу Пулково ограничили: был запрещен прием и вылет рейсов. Однако после полудня запрет смягчили.