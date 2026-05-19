В Эстонии сбили БПЛА, предположительно залетевший с территории Украины

«Впервые мы сами сбили дрон», — сообщил он порталу Delfi. По его словам, беспилотник, вошедший в воздушное пространство Эстонии, был сбит над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что он был запущен с территории Украины. Ранее, как пишет портал, в республике объявлялась воздушная тревога в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа в южной, восточной и юго-восточной частях Эстонии.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше