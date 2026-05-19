В Красноярском крае предпринимателя будут судить за сокрытие 10 млн рублей от налоговой

По данным прокуратуры, с лета 2022 года у ООО «Новониколаевский леспромхоз» росла налоговая задолженность. Счета организации были заблокированы, но компания продолжала оплачивать аренду лесных участков, связь и другие текущие расходы. Следствие считает, что руководитель организовал расчеты через подконтрольные ему фирмы. Так организация продолжала вести деятельность, а деньги не поступали на счета, с которых налоговая могла взыскать задолженность. Всего, по версии следствия, таким образом от взыскания скрыли 10,3 млн рублей.