В Красноярском крае предпринимателя будут судить за сокрытие 10 млн рублей от налоговой

В Красноярском крае перед судом предстанет руководитель лесозаготовительной организации. Его обвиняют в сокрытии денег, за счет которых должны были взыскиваться налоги, сборы и страховые взносы.

По данным прокуратуры, с лета 2022 года у ООО «Новониколаевский леспромхоз» росла налоговая задолженность. Счета организации были заблокированы, но компания продолжала оплачивать аренду лесных участков, связь и другие текущие расходы. Следствие считает, что руководитель организовал расчеты через подконтрольные ему фирмы. Так организация продолжала вести деятельность, а деньги не поступали на счета, с которых налоговая могла взыскать задолженность. Всего, по версии следствия, таким образом от взыскания скрыли 10,3 млн рублей.

Сам предприниматель пояснил, что действовал вынужденно. По его словам, предприятие работало в труднодоступной местности, столкнулось с падением выручки, переходом на общую систему налогообложения и не могло вовремя погасить долги. Позже задолженность, включая пени и штрафы, была полностью оплачена.

Прокурор утвердил обвинение по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Уголовное дело рассмотрит Иланский районный суд.