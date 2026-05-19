В Москве рассказали о работе первого в мире спутникового сканирующего микроскопа

«Первый в мире космический микроскоп принес уникальные научные результаты. Сканирующий зондовый микроскоп “СММ-2000С” разработали на заводе “Протон”. Его установили на спутник “Нанозонд-1” и отправили на орбиту в июне 2023 года. И изобретение, и летный экземпляр устройства созданы московскими инженерами и учеными. Микроскоп выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе», — написал мэр в «Максе».