В Москве рассказали о работе первого в мире спутникового сканирующего микроскопа

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. В Москве представили результаты работы первого в мире спутникового сканирующего зондовоного микроскопа «СММ-2000С», разработанного в ОЭЗ «Технополис Москва». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, устройство успешно выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе.
«Первый в мире космический микроскоп принес уникальные научные результаты. Сканирующий зондовый микроскоп “СММ-2000С” разработали на заводе “Протон”. Его установили на спутник “Нанозонд-1” и отправили на орбиту в июне 2023 года. И изобретение, и летный экземпляр устройства созданы московскими инженерами и учеными. Микроскоп выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе», — написал мэр в «Максе».
По его словам, данные, полученные благодаря микроскопу, опубликованы в научных журналах и «вносят особый вклад в изучение космоса». "Выяснилось, например, что некоторые материалы способны самовосстанавливаться под воздействием солнечного света. Благодаря этому можно создавать космические корабли, которые будут меньше изнашиваться на орбите.
Обнаружено также, что разрушение обшивок солнечным ветром происходит медленнее, чем предполагалось. Соответственно, толщину корпусов можно уменьшать, а вместо этого брать на борт больше полезного груза", — добавил Собянин.
Ранее с помощью этого микроскопа ученые смогли объяснить появление пыли в космосе. Это открытие имеет значение для безопасности всей космической отрасли, отметил мэр.
Завод «Протон» ведет историю с 1972 года, в 2023-м стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». Кроме космического микроскопа, на предприятии создали единственные в мире зондовые микроскопы, которые работают внутри атомных и термоядерных реакторов. Они помогают изучать поведение материалов в экстремальных условиях — это важно для поиска новых безопасных и эффективных источников энергии.