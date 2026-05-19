Люлин поделился, что пионерия исполнила его детскую мечту — стать горнистом

«Кто переведет бабушку через дорогу? Кто с закрытыми глазами повяжет галстук? Для кого главные слова: “Будь готов! Всегда готов!”? Конечно, пионер! Он всем ребятам пример. Сегодня День пионерии. Праздник нескольких поколений советских детей», — написал Евгений Люлин. «Помню 22 апреля, День рождения Ленина. Меня принимают в пионеры. Сердце бьется как бешеное. Красный галстук на белой рубашке. Разве можно такое забыть?! Пионерия была билетом во взрослую жизнь, где мы мальчишки и девчонки уже свысока смотрели на октябрят, брались за серьезные дела, учились ответственности. Копали огороды ветеранам. Играли в Зарницу», — поделился воспоминаниями председатель регионального парламента. «А еще пионерия исполнила мою детскую мечту — стать горнистом. Это барабанщик плетётся за отрядом, а горнист всегда впереди», — отметил Евгений Люлин. «Такие воспоминания есть у каждого. Они живут глубоко в сердце. Не было в Пионерии никакой идеологии. Нас учили быть лидерами, уважать старших, помогать младшим. Воспитывали в любви к Родине. Спасибо, тебе, Пионерия, за наше счастливое детство!» — подчеркнул спикер.