В Волгограде за год цены на аренду жилья снизились на 3%

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Волгограде снизилась на 3%. При этом, как сообщают специалисты сервиса Авито Недвижимость, сократился и спрос на данный вид аренды: показатель аналогичный — 3%.

По данным аналитиков, средняя стоимость месячной аренды квартиры в городе-герое обойдется в 25 тысяч рублей. Большее число аренды приходится на квартиры-студии (35%) и однокомнатные квартиры (30%). Самыми непопулярными стали трехкомнатные квартиры — на них приходится всего 9% от общего количества предложений.

— Многие арендаторы сегодня решают продолжать съем текущей квартиры, поскольку не хотят тратить средства на переезд. Но перед началом летнего сезона новая аренда может быть выгодной: за последний год на рынке появилось много предложений в недавно сданных новостройках со свежим ремонтом, качественной придомовой территорией и инфраструктурой. Дополнительно сэкономить при переезде можно, снимая квартиру у собственников, — сообщил руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев.