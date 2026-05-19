Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский ЧОП будет охранять воронежский медуниверситет за 121 млн рублей

Победителем конкурса на охрану зданий Воронежского государственного медуниверситета имени Бурденко стало московское ООО ЧОП «Инком-щит-м». Компания снизила начальную стоимость контракта на 15%: со 142,6 млн руб. до 121,2 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Победителем конкурса на охрану зданий Воронежского государственного медуниверситета имени Бурденко стало московское ООО ЧОП «Инком-щит-м». Компания снизила начальную стоимость контракта на 15%: со 142,6 млн руб. до 121,2 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Еще двое участников конкурса оценили свои услуги в 115,7 млн руб. (второе место) и 124,3 млн руб. (третье место). Их имена не называются.

По данным Rusprofile, ООО ЧОП «Инком-щит-м» было зарегистрировано в Москве в сентябре 1998 года для деятельности охранных служб. Уставный капитал — 450 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Сергей Капнов. 2025 год компания отработала с выручкой 358 млн руб. (+41% к прошлому году — 254 млн) и чистой прибылью 38 млн руб. (+234% — 11 млн). С 2011 года ЧОП выиграл 191 госконтракт на 2,8 млрд руб. в сумме. Воронежские организации в топ-5 крупнейших заказчиков не входят.

По условиям контракта охранные услуги предстоит оказывать с июня 2026 года по май 2028-го. Совокупный объем работ — более 373 тыс. человеко-часов.

Итоги торгов должны были подвести еще 8 мая, но на них подало жалобу сочинское ООО ЧОО «Рубикон» Рашида Магомедова. Компания настаивала на том, что заказчик неправомерно обязал участников конкурса иметь комнату для хранения оружия в Воронежской области, что создало неравные условия с другими претендентами. УФАС по региону признало жалобу необоснованной.