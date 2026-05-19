Московский ЧОП будет охранять воронежский медуниверситет за 121 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО ЧОП «Инком-щит-м» было зарегистрировано в Москве в сентябре 1998 года для деятельности охранных служб. Уставный капитал — 450 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Сергей Капнов. 2025 год компания отработала с выручкой 358 млн руб. (+41% к прошлому году — 254 млн) и чистой прибылью 38 млн руб. (+234% — 11 млн). С 2011 года ЧОП выиграл 191 госконтракт на 2,8 млрд руб. в сумме. Воронежские организации в топ-5 крупнейших заказчиков не входят.