Первый вице-президент Зимбабве прибыл в Нижний Новгород для участия в ЦИПР

19 мая 2026 года в Нижний Новгород прибыла делегация Республики Зимбабве во главе с первым вице‑президентом Константино Гувея Домиником Чивенгой. В аэропорту гостей встретила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Ольга Гусева подчеркнула значимость визита: «Для нас большая честь и большая ответственность — принимать высокопоставленных гостей из Зимбабве. Их визит в Нижегородскую область подчёркивает взаимное стремление к расширению и углублению международных связей. Мы дорожим уже установленными контактами с государствами Африки, особенно с Зимбабве, и ставим приоритетом их всестороннее и качественное развитие».
Деловая программа визита включает:
участие в международном пленарном заседании «Карта цифровой промышленности. Роли и обязанности в глобальном масштабе»;
посещение выставочной экспозиции ЦИПР;
знакомство с особой экономической зоной (ОЭЗ) «Кулибин»;
встречи с властями региона и представителями нижегородских компаний.
Культурная программа предусматривает экскурсию по Нижегородскому кремлю и визит в Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
Ранее власти Нижегородской области заключили ряд соглашений на конференции ЦИПР.