Первый вице-президент Зимбабве прибыл в Нижний Новгород для участия в ЦИПР

19 мая 2026 года в Нижний Новгород прибыла делегация Республики Зимбабве во главе с первым вице‑президентом Константино Гувея Домиником Чивенгой. В аэропорту гостей встретила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Ольга Гусева подчеркнула значимость визита: «Для нас большая честь и большая ответственность — принимать высокопоставленных гостей из Зимбабве. Их визит в Нижегородскую область подчёркивает взаимное стремление к расширению и углублению международных связей. Мы дорожим уже установленными контактами с государствами Африки, особенно с Зимбабве, и ставим приоритетом их всестороннее и качественное развитие».

Деловая программа визита включает:

участие в международном пленарном заседании «Карта цифровой промышленности. Роли и обязанности в глобальном масштабе»;

посещение выставочной экспозиции ЦИПР;

знакомство с особой экономической зоной (ОЭЗ) «Кулибин»;

встречи с властями региона и представителями нижегородских компаний.

Культурная программа предусматривает экскурсию по Нижегородскому кремлю и визит в Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

Ранее власти Нижегородской области заключили ряд соглашений на конференции ЦИПР.