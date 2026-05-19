Минтранс Ростовской области не освоил пятую часть годового бюджета

Как следует из материалов КСП, проблемы с исполнением расходов существенно повлияли на реализацию профильных инфраструктурных проектов. Кассовое исполнение регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» составило 55,7% от плана. Кроме того, министерство не довело до муниципалитетов 3,54 млрд руб. межбюджетных трансфертов. В целом исполнение госпрограммы «Развитие транспортной системы» составило 80%: из предусмотренных 31,86 млрд руб. было освоено 25,5 млрд руб.