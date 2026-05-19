В Ноябрьске состоится ежегодный форум «Дни малого бизнеса Ямала»

Ежегодный окружной форум «Дни малого бизнеса Ямала» пройдет 26 мая в городе Ноябрьске в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
На мероприятии особое внимание уделят продвижению здоровых привычек через предпринимательские инициативы, а также корпоративной политике, способствующей развитию бизнеса. Для гостей организуют тренинг-сессии и мотивирующие лекции. Также состоится церемония награждения авторов лучших бизнес‑проектов «Академии социального предпринимательства». Инициативы будут удостоены грантов на дальнейшее развитие физкультурно‑оздоровительных услуг.
Финальной точкой программы станет пленарная сессия, где обсудят новые возможности для бизнеса в регионе. Кроме того, посетителей ждут ярмарка‑выставка «Здоровые решения для ямальцев» с современным медицинским оборудованием, открытые занятия йогой и фитнесом, а еще спортивный марафон «Мой бизнес — ни дня без движения», где участники пробегут дистанцию 2026 метров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.