Полицейские изъяли шесть тонн нелегального алкоголя на складах в Ростове и Аксае

Источник: "Российская газета"

В ходе оперативных мероприятий в Аксае и донской столице были вскрыты факты незаконной торговли алкоголем.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, на складских помещениях полицейские обнаружили около шести тонн слабоалкогольных напитков. Документов, подтверждающих легальность происхождения продукции, у продавцов не оказалось.

Изъятая партия передана в управление Росалкогольтабакконтроля для дальнейшего разбирательства и принятия мер.

Рейд по пресечению нелегального оборота алкоголя проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области, УМВД России по Ростову-на-Дону совместно с Росалкогольтабакконтролем по ЮФО.

Полиция также напоминает жителям региона не покупать алкоголь в сомнительных местах и сообщать о фактах незаконной продажи спиртного в органы внутренних дел.