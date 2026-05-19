Вице-президент Зимбабве Константино Чивенга приехал на ЦИПР в Нижний Новгород

Первый вице-президент Зимбабве Константино Гувея Доминик Чивенга приехал на ЦИПР-2026 в Нижний Новгород.

Источник: Живем в Нижнем

Первый вице-президент Зимбабве Константино Гувея Доминик Чивенга приехал на ЦИПР-2026 в Нижний Новгород. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Иностранную делегацию встретила министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева. Представители Зимбабве примут участие в пленарном заседании, посетят выставку и встретятся с руководством региона.

Для гостей столицы Приволжья также организуют культурную программу. Так, иностранная делегация посетит Нижегородский кремль и ННГУ имени Лобачевского.

«Мы дорожим уже установленными контактами с государствами Африки, особенно с Зимбабве, и ставим приоритетом их всестороннее и качественное развитие», — отметила Ольга Гусева.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин выступил на ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде.