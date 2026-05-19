4 деревни в Пермском округе переименовали по распоряжению Михаила Мишустина

All changes will be reflected in the state catalog of geographic names and taken into account when updating cartographic materials of the Perm Territory.

Распоряжение о переименовании четырёх деревень в Пермском муниципальном округе подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Причиной изменений стало расположение на территории округа деревень с одинаковыми названиями, что вызывало различные трудности у жителей.

Переименованы были:

Деревня Берег Камы (бывшее Юго-Камское сельское поселение) в деревню Нижний Берег Камы;

Деревня Буланки (бывшее Заболотское сельское поселение) в деревню Малые Буланки;

Деревня Заречная (бывшее Юго-Камское сельское поселение) в деревню Малая Заречная;

Деревня Ключики (бывшее Пальниковское сельское поселение) в деревню Малые Ключики.

Все изменения будут отражены в государственном каталоге географических названий и учтены при обновлении картографических материалов Пермского края.

Также краевое Управление Росреестра обращает внимание, что использование устаревших названий населённых пунктов в официальных документах, а также в государственных и муниципальных информационных системах может повлечь административную ответственность.

