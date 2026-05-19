4 деревни в Пермском округе переименовали по распоряжению Михаила Мишустина

Распоряжение о переименовании четырёх деревень в Пермском муниципальном округе подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Причиной изменений стало расположение на территории округа деревень с одинаковыми названиями, что вызывало различные трудности у жителей.
Переименованы были:
Деревня Берег Камы (бывшее Юго-Камское сельское поселение) в деревню Нижний Берег Камы;
Деревня Буланки (бывшее Заболотское сельское поселение) в деревню Малые Буланки;
Деревня Заречная (бывшее Юго-Камское сельское поселение) в деревню Малая Заречная;
Деревня Ключики (бывшее Пальниковское сельское поселение) в деревню Малые Ключики.
Все изменения будут отражены в государственном каталоге географических названий и учтены при обновлении картографических материалов Пермского края.
Также краевое Управление Росреестра обращает внимание, что использование устаревших названий населённых пунктов в официальных документах, а также в государственных и муниципальных информационных системах может повлечь административную ответственность.