Из-за долга в 600 тысяч рублей житель Волгоградской области лишился автомобиля

Волгоградские автоинспекторы задержали автомобиль водителя, который задолжал государству 600 тысяч рублей за преступление, связанное с оборотом небезопасной продукции.

В ходе патрулирования сотрудниками волгоградской Госавтоинспекции была замечена автомашина «Киа Рио». При проверке по базе данных полицейские установили, что владельцем транспортного средства является 32-летний житель города Волжского, у которого имелась задолженность в сумме 600 тыс. рублей за ранее совершенное преступление по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Согласно судебному решению мужчина должен был оплатить эти деньги в счет погашения причиненных убытков, однако этого он так и не сделал. На место события были приглашены судебные приставы, которые предложили погасить долг на месте, но владелец отказался, после чего транспортное средство было задержано и помещено на специализированную стоянку.