Нативный коллаген из медузы корнерот впервые выделили ученые Южного филиала ВНИРО

Ученые Южного филиала ВНИРО выделили коллаген из медузы корнерот в Азово-Черноморском бассейне.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» успешно получили образцы нативного коллагена из медузы корнерот. Работы ведутся в контексте ситуации в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, где биомасса медуз, по предварительным оценкам, достигла миллионов тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

Специалисты выделили кислоторастворимый и пепсинорастворимый нативный коллаген из предварительно замороженных и посоленных медуз. Технологический процесс отличается сложностью и длительностью, требуя строгого соблюдения параметров.

Масштабирование до промышленного уровня осложняется спецификой сырья, так как биомасса медузы содержит 96−98% воды. В связи с этим рассматриваются варианты предварительной обработки биомассы и оптимизации параметров экстракции для увеличения выхода коллагена.

Полученный коллаген может применяться в регенеративной медицине, в том числе в тканевой инженерии и дерматологии, а также в составе ранозаживляющих, противовоспалительных и гемостатических средств.

