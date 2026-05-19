В Судаке набережную планируют открыть раньше запланированного срока

Модернизация набережной Судака идет с опережением графика.

Источник: администрация Судака

Основную часть набережной Судака планируют открыть 1 июня — на месяц раньше срока, установленного контрактом. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Судака РК Вазген Карапетян, передает «Миллет».

Модернизация набережной реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На проект выделено 67 млн рублей. В настоящее время работы завершены на 65% и идут с опережением графика. По контракту срок окончания — 1 июля.

Карапетян отметил важность реконструкции. По его словам, этот участок — последний из неблагоустроенных, и его модернизация откроет возможность запуска круглогодичного курортного сезона.

Ранее мы писали, что реконструкцию знаменитой полуротонды в Алуште планируют завершить до 30 мая. работы идут по графику без отставаний. День города Алушта встретит с обновленным символом.