В Судаке набережную планируют открыть раньше запланированного срока

Основную часть набережной Судака планируют открыть 1 июня — на месяц раньше срока, установленного контрактом. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Судака РК Вазген Карапетян, передает «Миллет».
Модернизация набережной реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На проект выделено 67 млн рублей. В настоящее время работы завершены на 65% и идут с опережением графика. По контракту срок окончания — 1 июля.
Карапетян отметил важность реконструкции. По его словам, этот участок — последний из неблагоустроенных, и его модернизация откроет возможность запуска круглогодичного курортного сезона.
