В Красноярске активно выбирают парки и скверы для благоустройства

Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году, идет по всей стране. В Красноярске свои голоса за парки и скверы, которые нуждаются в обновлении, отдали 115 тысяч жителей. В этом году в Красноярске на голосование представлены 17 территорий, благоустроены будут восемь из них. Те, что наберут большее число голосов. Территории на выбор представлял каждый район исходя из обращений горожан. Ведь главная цель проекта — поддержка инициативы и активности жителей. На сегодняшний день лидерство в голосовании по выбору объектов благоустройства по нацпроекту сохраняет набережная в Тихих Зорях. За нее подписались 18 тысяч красноярцев. В лидерах и сквер у ледового дворца «Сокол» и бульвар Ботанический, которые собрали более 14 тысяч голосов. [caption id= «attachment_367121» align= «alignnone» width= «1280»] Бульвар Ботанический был создан в начале 2000-х годов, пользуется большой популярностью у населения. Но пространство требует обновления. Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Кстати, в Октябрьском районе Красноярска бульвар Ботанический не единственная территория, которая выставлена на голосование. Также в списке сквер на проспекте Свободный, 54. Объекты для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» определяется перечнем, куда входят общественные пространства в разных районах города и имеют социальное значение для жителей территории, — рассказала исполняющая обязанности руководителя администрации Октябрьского района Красноярска Евгения Потылицына. — Бульвар Ботанический был создан в начале 2000-х годов, пользуется большой популярностью у населения. Это пешеходная зона в густонаселенном районе, рядом школа, место очень любимое жителями микрорайона, но пространство требует обновления — современного озеленения и малых архитектурных форм. Поэтому бульвар и был включен в программу голосования. Не менее популярен у жителей Октябрьского района и сквер на проспекте Свободный, 54. Как считают красноярцы, требуется переосмыслить его концепцию и расширить возможности для отдыха и досуга. [caption id= «attachment_367118» align= «alignnone» width= «1280»] Сквер на проспекте Свободный, 54. Фото: мэрия Красноярска[/caption] Голосование за объекты благоустройства идет с 21 апреля и будет продолжаться до 12 июня. Оно организовано в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России. Принять участие в нем может каждый житель города старше 14 лет. Голосование проводится на специальной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для подтверждения голоса потребуется авторизация на Госуслугах. Помните: любой голос может стать решающим, чтобы в краевом центре появилось обновленное общественной пространство. По программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске с 2017 года благоустроили уже около 100 парков, скверов и набережных. Среди них как небольшие скверы, так и такие яркие проекты как Ярыгинская набережная, пространство «Зеленый берег» на проспекте Ульяновском, набережная Качи имени П. И. Пимашкова, парк «Солнечная поляна» и другие.