Маршруты нижегородского общественного транспорта изменят из-за полумарафона

В Нижнем Новгороде временно изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением полумарафона. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Ограничения для автомобилей и пассажирского транспорта будут действовать с 21:00 23 мая до 16:00 24 мая. В зону перекрытия попадут участки улиц Бетанкура, Советской, Керченской, Минина, Варварской, Алексеевской, а также Канавинский мост, Похвалинский и Зеленский съезды, площадь Минина и Пожарского, Нижне-Волжская набережная и набережная Гребного канала.
Изменения коснутся более тридцати автобусных маршрутов, среди которых № 1, 3, 19, 26, 40, 45, 61, 90 и другие. Корректировки также затронут электробусы Э-9, Э-13 и Э-17. С подробной схемой объезда закрытых участков жители и гости города могут ознакомиться на официальных изображениях ведомства.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут видеть сигналы светофоров на экране смартфона.