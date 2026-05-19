Маршруты нижегородского общественного транспорта изменят из-за полумарафона

Ограничения для автомобилей и пассажирского транспорта будут действовать с 21:00 23 мая до 16:00 24 мая. В зону перекрытия попадут участки улиц Бетанкура, Советской, Керченской, Минина, Варварской, Алексеевской, а также Канавинский мост, Похвалинский и Зеленский съезды, площадь Минина и Пожарского, Нижне-Волжская набережная и набережная Гребного канала.