В Хабаровском крае организовали книжный марафон для детей "Попади в переплет!"

В масштабах Дальневосточного федерального округа Библиотека им. Н. Д. Наволочкина владеет крупнейшей специализированной коллекцией детской литературы, включающей около 240 тысяч экземпляров. Сейчас она запустила пилотный проект — краевой книжный марафон для детей «Попади в переплет! Страницы литературного фестиваля “КнигаКРАЙ”, который организован при поддержке министерства культуры Хабаровского края.
Первой площадкой проекта стала библиотека средней школы им. Героя Российской Федерации А. А. Аксенова в селе Восточное Хабаровского муниципального района.
Центральное место марафона — книжная выставка-просмотр «Будь всегда на связи с хорошими книгами!». На ней будет представлено 150 лучших иллюстрированных изданий из фонда Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина. Среди них повести и сказки современных российских авторов — Эдуарда Веркина, Ирины Зартайской, Андрея Усачева и Виктории Ледерман, а также книги дальневосточных авторов — Владимира Арсеньева и Николая Наволочкина.
Дети и подростки увидят подготовленные для них яркие энциклопедии, атласы и справочники, научно-популярную и познавательную литературу по физике, астрономии, истории и географии. В коллекции также будут представлены интерактивные издания об отечественной истории, славянской культуре, искусстве, сборники сказок и книги с дополненной реальностью.
Во время марафона участникам предлагается прочитать книгу или серию книг до конца этого года. Для победы им предстоит до конца года познакомиться с 10 книгами и оставить свой отзыв о каждой из них. Самого читающего участника определят организаторы и вручат ему ценные призы.
По данным контент-партнера «РГ» «AmurMedia», передвижная выставка отправится в путешествие по сельским школьным библиотекам региона. Автор идеи и директор Библиотеки Наволочкина Раиса Наумова отмечает, что новый проект нацелен на расширение географии потенциальных читателей, ликвидацию информационного барьера и повышение доступности книжных фондов молодежной аудитории самых удаленных уголков нашего края. «Важная задача марафона — влюбить детей в чтение и научить делиться своими впечатлениями о прочитанном», — завершила она.
Подведение итогов, а также вручение сертификатов и подарков самым читающим марафонцам состоится на площадке библиотеки имени Наволочкина 25 декабря 2026 года.