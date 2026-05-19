138 участков остаются подтоплеными в Красноярском крае

На реке Кеть вода превысила опасную отметку.

По состоянию на утро 19 мая гидрологическая обстановка в Красноярском крае остаётся напряжённой. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

На реке Кеть у села Лосиноборское уровень воды достиг 886 см — опасная отметка превышена на 1 см. На Чулыме (посёлок Балахта) — 520 см при опасной отметке 473 см. Подтоплены 19 приусадебных участков, жилые дома не затронуты. На реке Мура (село Ирба) — 530 см (опасная отметка 529 см).

Спад ожидается на Сыме (село Сым) — 1014 см (неблагоприятная отметка 1020 см). В Красноярске сохраняется превышение неблагоприятной отметки в 290 см на Енисее.

Вода остаётся на пойме на Чулыме (Красный Завод, Новобирилюссы, Балахта), Кети (Лосиноборское), Муре (Ирба), Сыме (посёлок Сым) и Подкаменной Тунгуске (Ванавара).

Всего подтоплены 3 жилых дома, 3 дачи, 138 приусадебных участков и 14 участков дорог. Ситуация под контролем МЧС и правительства края.

Ранее мы сообщали, что из-за подъёма реки Чулым в Красноярском крае эвакуировали двух жителей.

