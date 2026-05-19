Форум «Путешествуй!» соберет делегации из 75 регионов РФ и более 30 стран

Участие в форуме «Путешествуй!», который состоится с 10 по 14 июня на ВДНХ, примут делегации из 75 регионов России и более 30 стран. Среди них — Китай, Куба, Венесуэла, ОАЭ, Вьетнам и другие государства, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Главная тема форума посвящена Году единства народов России, объявленному указом Президента Владимира Владимировича Путина: “Разные культуры — общие ценности: путешествия, объединяющие людей”. Также в мероприятии важно отразить тему патриотического туризма и проекты Героев специальной военной операции — участников программы “Время героев”. В настоящее время формируется 2 маршрута по экспозиции и идет обучение экскурсоводов. На площадке ежедневно будут работать более 100 волонтеров», — заявил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что на форуме будет представлен туристический потенциал страны, состоятся дискуссии по всем ключевым вопросам развития сферы, будет возможность поделиться итогами работы и лучшими практиками, найти новых бизнес-партнеров, в том числе иностранных.
Размер площадки «Путешествуй по миру» увеличится на 50% по сравнению с прошлым годом. Впервые фестивальная программа включит торжественное открытие форума в формате праздничного шествия, День 80-летия Калининградской области, масштабную спортивную зону и забег по ВДНХ.
Программа форума «Путешествуй!» в этом году состоит из фестиваля, выставки и деловой программы, выстроенной вокруг трех блоков. Первый посвящен продукту, как основе устойчивого развития отрасли и повышения привлекательности территорий, второй — продвижению, а третий — инфраструктуре. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому». Состоятся также бизнес‑диалог с участием главы Минэкономразвития России, церемонии награждения участников форума и другие мероприятия.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.