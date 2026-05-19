Центр национальной строительной политики: с точечной застройкой в России больше не работают

С точечной застройкой, за исключением единичных случаев, в России больше не работают, отдавая предпочтение комплексному развитию территории (КРТ). Такое мнение высказал руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор в ходе обучающего семинара, посвящённого КРТ. Мероприятие, организованное Корпорацией развития Калининградской области совместно с региональным минэком, прошло в центре «Мой бизнес» 18 мая.
Комплексное развитие территорий — это градостроительный механизм, направленный на обновление городов. Он позволяет сносить ветхое жилье и промзоны, чтобы строить на их месте современные жилые кварталы с новыми дорогами, школами и парками.
«Само словосочетание “комплексное развитие территории” в своём названии, по-моему, отражает полностью смысл. Это полный отход от точечной застройки, когда строится какая-то инфраструктура, жильё без парковочных мест, без детских садов, без школ, без благоустройства территории, без парковых зон, без спортивных каких-то площадок и так далее. Вот с этим больше у нас в стране не работают. Ну, какие-то отдельные точечные истории ещё остаются, но в совокупности сам проект комплексного развития территорий как некая государственная программа в рамках большого государственного проекта “Инфраструктура для жизни” является основой для создания качественной среды и жизни наших граждан», — сказал Моор.
По его словам, застраивать незастроенные территории проще, но их в городах остётся всё меньше. Предполагается, что КРТ должно стать базовым инструментом для наращивания градостроительного потенциала муниципалитетов, однако пока пользуются им единицы.
Как рассказала заместитель министра градостроительной политики Калининградской области Алёна Пабула, в настоящее время на территории региона реализуются шесть проектов комплексного развития территории в четырёх муниципальных образованиях (Калининград, Пионерский, Светловский и Гвардейский округа). Два проекта связаны с жилой застройкой.
В марте 2026 года власти Пионерского округа нашли инвестора для комплексного развития территории в районе улиц Рабочей и Набережной. Торги на право заключения договора о КРТ выиграло ООО «Специализированный застройщик СК “Макрострой”. Компания была единственным участником аукциона. Предложенная ею цена составила 211 422 000 рублей при начальной стоимости 100 200 000 рублей. Территория площадью 82 462 кв. метра состоит из шести несмежных участков. На них расположено аварийное и ветхое жильё, подлежащее сносу. Жильцов домов необходимо переселить. Максимальное количество этажей планируемой застройки — семь. В многоквартирных домах выборочно планируют разместить нежилые помещения. Договор заключается сроком на восемь лет.
В Светлом в рамках КРТ реализуются три проекта на незастроенных участках, в Калининграде развивают территорию на ул. Невского, 231, в Гвардейске — ул. Тельмана и Каштановую. Заключить договоры на реализацию проектов КРТ также планируют в Зеленоградске.