Центр национальной строительной политики: с точечной застройкой в России больше не работают

«Само словосочетание “комплексное развитие территории” в своём названии, по-моему, отражает полностью смысл. Это полный отход от точечной застройки, когда строится какая-то инфраструктура, жильё без парковочных мест, без детских садов, без школ, без благоустройства территории, без парковых зон, без спортивных каких-то площадок и так далее. Вот с этим больше у нас в стране не работают. Ну, какие-то отдельные точечные истории ещё остаются, но в совокупности сам проект комплексного развития территорий как некая государственная программа в рамках большого государственного проекта “Инфраструктура для жизни” является основой для создания качественной среды и жизни наших граждан», — сказал Моор.