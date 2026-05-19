В Благовещенске Башкирии открылся туристско-информационный центр

Туристско-информационный центр начал работать в городе Благовещенске Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Благовещенского района.
Основная задача центра — развитие туристической привлекательности Благовещенска и создание комфортных условий для знакомства с его историей, культурой и возможностями для отдыха. Там гости могут получить информацию о туристических маршрутах, достопримечательностях, исторических объектах, городских мероприятиях, транспортной инфраструктуре и вариантах отдыха. Специалисты центра консультируют по вопросам планирования поездок и выбора маршрутов.
Кроме того, в туристско-информационном центре можно приобрести сувениры местных ремесленников и мастеров. Также для посетителей доступны туристические путеводители по Благовещенскому району и буклеты экскурсий историко-краеведческого музея.
«Благовещенск — город с богатой историей и культурным наследием. Открытие туристско-информационного центра — важный шаг в развитии внутреннего туризма, способствующий развитию туристического потенциала, расширению доступа к информации о туристических маршрутах и достопримечательностях, а также созданию комфортных условий для знакомства с городом. В первый месяц работы центра с его услугами знакомились жители и гости нашего города», — подчеркнула глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.