«Китап-байрам-2026»: что ждет жителей Башкирии

В этом году программа ярмарки обещает быть насыщенной: «Китап-байрам» впервые развернется во всех муниципалитетах республики. Запланированы презентации книжных новинок, автограф-сессии с известными писателями, панельные дискуссии и подведение итогов знаковых конкурсов. О ключевых событиях ярмарки на пресс-конференции рассказала заместитель министра культуры Башкирии Наталья Лапшина.
Одним из главных событий ярмарки станет встреча с председателем Союза писателей России, руководителем Российского военно-исторического общества, писателем и историком Владимиром Мединским. Планируется, что он примет участие в открытии и проведет встречу с целевыми сообществами.
Также в Уфу приедут писатель Николай Иванов, который представит свою новую книгу, а также молодые авторы — Виктория Шеманская, Дарья Попова, Евгения Берёза. В рамках площадки проекта «Территория женского счастья» они затронут темы психологии, эмоционального интеллекта и семейной генетики.
На ярмарке выступят и герои современности — известные спортсмены, блогеры и военкоры, которые представят свои книги и пообщаются с читателями.
Традиционно в рамках фестиваля определят победителя престижного международного конкурса «Книга года на земле Урал-батыра», а также проведут торжественные церемонии награждения лауреатов республиканских творческих проектов.
«Хочу анонсировать игру “Что? Где? Когда?” интеллектуального клуба с участием лучшей студенческой команды региона. Сейчас собираем базу вопросов, будем надеяться, что и от Союза писателей будут вопросы по литературе и культуре. Думаю, это начало интересной традиции, связанной с знаниями, просвещением и интеллектом, что соответствует целям нашей ярмарки», — рассказала Наталья Лапшина.
Что касается самой ярмарки — на Советской площади в Уфе будет представлено десятки издательств, среди которых крупные федеральные игроки — МИФ, «Эксмо», «Планета книги», крупные региональные представительства, а также иностранные книжные дома из Беларуси, Ирана, Казахстана Киргизии и Узбекистана. Приедут также издательства из Санкт-Петербурга и Москвы. Будет организована отдельная площадка по истории России и патриотической литературе.
«Советую приходить семьями, потому что детская литература — хорошая тема. Там будут представлены новинки, книги о семейном воспитании и подарки для детей», — отметила Наталья Лапшина.
Организаторы обещают усилить сигнал интернета на Советской площади для удобства покупателей. Оплата будет возможна как наличными, так и по QR-кодам.
Напомним, главная особенность этого года — «Китап-байрам» выйдет за пределы Уфы. Уже составлен «Книжный календарь Республики Башкортостан», который включает более 360 мероприятий во всех городах и районах. Ознакомиться с программой можно на портале «Культурный мир Башкортостана».