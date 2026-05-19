На Дону изъяли порядка шести тонн нелегального алкоголя

Сотрудники полиции обнаружили склад с нелегальной алкогольной продукцией на территории Ростовской области. По информации регионального главка МВД, общий вес изъятой партии составил около шести тонн.
Крупные запасы слабоалкогольных напитков выявлены в ходе проверок складских помещений в Ростове‑на‑Дону и Аксае. Вся продукция хранилась без сопроводительных документов, подтверждающих её происхождение и соответствие требованиям безопасности.
Изъятый товар передан в территориальное подразделение Росалкогольтабакконтроля по Южному федеральному округу для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуальных решений.
Правоохранительные органы призывают жителей Ростовской области проявлять бдительность при приобретении алкогольной продукции: совершать покупки исключительно у официальных продавцов и незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о фактах реализации спиртных напитков с нарушением законодательства.