Синоптик рассказала, с чего начнется лето в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«На текущей рабочей неделе жители столичного региона будут изнывать от жары, но недолго… Последняя декада весны будет прохладной. Задует северный ветер, и температура воздуха не только вернется к норме, но окажется и ниже ее на два-три градуса», — написала Позднякова в мессенджере «Макс».
