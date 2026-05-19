В Госдуме предложили снизить первый взнос по ипотеке для молодёжи до 3%

По словам парламентария, нынешние условия кредитования остаются неподъёмными для многих молодых людей. По словам Слуцкого, российские банки могут требовать первоначальный взнос в размере 30−50% стоимости квартиры. Лидер ЛДПР считает, что для граждан до 35 лет первый платёж стоит снизить до 3%, а ипотечную ставку для этой категории — ограничить уровнем не выше 6% годовых.