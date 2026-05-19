В Красноярском крае подростка отправили в колонию за наркотики

В Красноярском крае 17-летнего жителя Зеленогорска признали виновным незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков.
Установлено, что прошлым летом девятиклассник вместе с приятелем, насмотревшись видео в интернете, решил попробовать запрещенное вещество под названием «шоколад». Через чат-бот в мессенджере они нашли наркотик, оплатили покупку, забрали закладку под Бородино и привезли домой. На следующий день фигурант, оставшийся один на время отъезда матери, предложил покурить троим друзьям. Сделав это, они легли спать. Пришедшая проведать мальчика знакомая семьи увидела происходящее и вызвала правоохранителей. Освидетельствование подтвердило наличие следов наркотического средства в организме школьников, а при осмотре жилища нашли пакет с остатками вещества.
«Также выяснилось, что подросток ранее уже хранил значительное количество каннабиса, а позже вновь собрал и оставил у себя верхушки конопли, — рассказали в прокуратуре. — Особенность дела в том, что для квалификации сбыта по закону не требуется ни товарной партии, ни эффектной фасовки, ни даже заметного объема вещества. Достаточно самого факта передачи другому лицу. Поэтому попытка “просто поделиться” в такой ситуации превращается уже не в подростковую глупость, а в уголовно наказуемый сбыт».
Несовершеннолетний во всем сознался. По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Его мать оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ), а 16-летнего приятеля, с которым он покупал «шоколад», поместили в специальное учебно‑воспитательное учреждение закрытого типа до совершеннолетия в марте 2028 года.
