В РФ создали первую умную систему для контроля лечения желтухи младенцев дома

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Первое в России устройство, объединяющее лампу для лечения желтухи новорожденных и датчик непрерывного мониторинга состояния младенца, создали в Новосибирске. Разработка позволит родителям безопасно контролировать терапию на дому, а больницам — сократить расходы и нагрузку на персонал, сообщил ТАСС руководитель проекта, студент 5-го курса Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) Георгий Куракин.
Для лечения этого состояния, выявленного в прошлом году у 730 тыс. младенцев в РФ, традиционно применяют фототерапию. При домашнем использовании лампы требуют регулярных анализов крови для контроля уровня билирубина (продукта распада гемоглобина, избыток которого окрашивает кожу в желтый цвет и может быть опасен для нервной системы), тогда как новая разработка позволяет совмещать лечение и аппаратный мониторинг состояния ребенка без лишних проколов кожи.
«Желтизна позже — это недостоверный совершенно признак зачастую, поэтому могут возникать эффекты возврата желтухи, даже когда казалось бы, она прошла. Наш прибор как раз и позволяет эти “хвосты” срезать: мягкий атравматичный датчик передает данные на экран круглосуточно, что создает психологически благоприятную среду для мамы и позволяет врачу при необходимости скорректировать терапию», — рассказал Куракин.
Разработка представляет собой стойку с экраном, мобильное приложение и миниатюрный датчик, который крепится на лоб малыша и не мешает ему спать. По словам Куракина, в отличие от существующих аналогов, где лампа и измерительный прибор используются отдельно, новое устройство объединяет их в единую систему с функцией тревоги при отклонении показателей.
Авторы проекта — действующие медбратья роддомов, которые наблюдали проблему на практике. Как отметил Куракин, из-за тревожности после родов многие матери не до конца понимают суть процесса и самовольно сокращают время фототерапии, из-за чего лечение, которое могло занять два дня, иногда растягивается до четырех. В роддомах такая автоматизация, по словам разработчиков, поможет сократить потери времени медперсонала, которые оцениваются более чем в 1,5 млн рублей в год, и избежать простоя койко-дней. Проект также курируют педиатры из Новосибирска.
Поддержка проекта и перспективы.
Сейчас команда разработала полную технологическую концепцию и прошла успешную защиту в весенней сессии акселератора «А:старт» в новосибирском Академпарке. Как сообщил ТАСС исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский, разработка получила рекомендацию на статус резидента бизнес-инкубатора и претендует на грант в 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Инкубатор возьмет на себя помощь с документами и обеспечит экспертную поддержку специалистов в области биотехнологий и медицины — они помогут привлечь дальнейшее финансирование.
Потенциал разработки оценили и в правительстве региона. В ходе пресс-тура в Академпарк 19 мая заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила ее значимость для нацпроекта по сохранению здоровья. «Такая автономная лампа позволяет маме сразу видеть показатели и принимать грамотные решения, что будет способствовать здоровью малыша и созданию спокойной обстановки в семье. Плюс это еще экономическая выгода для поликлиник, которые обслуживают наших детей», — отметила замгубернатора на встрече с журналистами.
Выход устройства на рынок запланирован на 2029 год. Разработчики рассматривают формат проката для медизделия — оборудование будет доставляться на дом через специализированные службы доставки. В дальнейшем систему намерены поставлять в медучреждения через государственные тендеры.
Про Академпарк.
Новосибирский Академпарк (технопарк) начал функционировать в 2006 году. По последним данным, число резидентов составляет 354 компании, из них 143 резидента бизнес-инкубатора. На территории технопарка размещаются 237 компаний. Численность сотрудников компаний-резидентов превышает 10 тысяч человек. Выручка компаний резидентов Академпарка в 2024 году превысила 64 млрд рублей.