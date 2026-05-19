Задержаны двое калининградцев, которые сожгли «Хендай» своего знакомого

В Калининграде при силовой поддержке Росгвардии задержаны двое мужчин 40 и 42 лет, которые сожгли «Хендай» своего знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Известно, что мужчины хорошо знали потерпевшего и, как сказали в МВД, испытывали к нему личную неприязнь.
Ночью парочка пробралась к припаркованному во дворе дома автомобилю, разбили стекло и подожгли салон, после чего сбежали. Ущерб составил 600 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело. Поджигателям грозит до пяти лет лишения свободы каждому.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше