Дороги на Звездинке и Казанском шоссе в Нижнем Новгороде отремонтируют летом

В Нижнем Новгороде стартовал дорожный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». О начале работ рассказал в своих соцсетях глава города Юрий Шалабаев.
По словам мэра, в текущем году в столице Приволжья планируется капитально отремонтировать дорожное полотно, тротуары и остановочные платформы на улицах Карла Маркса, Кузбасской, Удмуртской, Рябцева, Звездинке, Новикова-Прибоя и Казанском шоссе.
«На Удмуртской и Звездинке планируется приступить к работе после 20 мая. Кроме того, продолжается капремонт путепровода у Мызинского моста», — поделился Юрий Шалабаев.
Градоначальник добавил также, что подрядчик выполняет задачи на улице Кузбасской. Работы в остальных локациях стартуют в начале лета.
Чтобы минимизировать неудобства для автолюбителей, пассажиров и пешеходов, ремонт на нижегородских улицах будут вести в темное время суток и в выходные дни.