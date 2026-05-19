Калининградца обвиняют в убийстве знакомого кирпичом во время пьяной ссоры в СНТ «Дружба»

Следственный отдел по Центральному району Калининграда возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) в отношении 47-летнего жителя областного центра.
По версии следствия, в ночь на 12 мая 2026 года в садоводческом товариществе «Дружба» обвиняемый распивал спиртное со своим 42-летним знакомым. Между ними произошёл конфликт. Мужчина нанёс потерпевшему не менее четырёх ударов кирпичом в область головы, а также причинил другие телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Подозреваемого задержали, допросили и предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу до 13 июля 2026 года.
Назначены судебные экспертизы. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.