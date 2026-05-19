Празднование Курбан айт: ДУМК определило время айт-намаза для всех регионов Казахстана

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало расписание айт-намаза, который пройдет в первый день празднования Курбан айт, 27 мая, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как отметили в ДУМК, первый день празднования Курбан айта в 2026 году придется на 27 мая. Сегодня в управлении представили расписание айт-намаза по регионам. В 06:00 айт-намаз начнется в подавляющем большинстве регионов Казахстана, в том числе в Астане, Алматы и Шымкенте.

Кроме того, в 06:00 начнут намаз мусульмане Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях.

В это же время айт-намаз также начнется в Северо-Казахстанской, Костанайской областях и Восточно-Казахстанской областях, а также в регионах Абай, Жетiсу и Ұлытау.

Но в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях айт-намаз начнется в 06:30.