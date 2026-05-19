Празднование Курбан айт: ДУМК определило время айт-намаза для всех регионов Казахстана

Как отметили в ДУМК, первый день празднования Курбан айта в 2026 году придется на 27 мая. Сегодня в управлении представили расписание айт-намаза по регионам. В 06:00 айт-намаз начнется в подавляющем большинстве регионов Казахстана, в том числе в Астане, Алматы и Шымкенте.