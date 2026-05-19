Празднование Курбан айт: ДУМК определило время айт-намаза для всех регионов Казахстана

Как отметили в ДУМК, первый день празднования Курбан айта в 2026 году придется на 27 мая. Сегодня в управлении представили расписание айт-намаза по регионам. В 06:00 айт-намаз начнется в подавляющем большинстве регионов Казахстана, в том числе в Астане, Алматы и Шымкенте.
Кроме того, в 06:00 начнут намаз мусульмане Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях.
В это же время айт-намаз также начнется в Северо-Казахстанской, Костанайской областях и Восточно-Казахстанской областях, а также в регионах Абай, Жетiсу и Ұлытау.
Но в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях айт-намаз начнется в 06:30.