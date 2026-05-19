Красноярская студентка отвезла мошенникам в Москву 4,5 миллиона рублей

В полицию краевого центра обратилась 21-летняя студентка одного из красноярских вузов. Девушка рассказала правоохранителям, что в Свердловском районе города забрала крупную сумму денег и отвезла злоумышленникам в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Выяснилось, что студентка стала жертвой мошенников, которые убедили ее стать «внештатным сотрудником» и выполнять отдельные поручения. И 12 мая девушке поступило задание: съездить в Свердловский район, забрать деньги и привезти их в Москву для «декларирования в налоговой». Красноярка выполнила все по указанию аферистов, но от нее стали требовать выполнения еще нескольких заданий. После этого девушка обратилась в полицию. Правоохранители установили, что 4,5 миллиона рублей ей передала ученица 11-го класса одной из красноярских школ. А другому курьеру подросток вручила 5 золотых слитков общим весом 230 граммов на сумму более 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.